В НАТО не видят рисков закрытия рынка ЕС для оборонных компаний из США

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Увеличение европейских инвестиций в оборонную сферу не создает каких-либо рисков закрытия рынка ЕС для американских оборонных компаний, заявил на конференции в Брюсселе помощник генсека НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гран.

Еврокомиссия ранее предложила в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить инвестиции в безопасность на 40%, а также создать Европейский оборонный фонд. Кроме того, одобрена Европейская программа оборонно-промышленного развития. Глава Европейского оборонного агентства (EDA) Хорхе Домек ранее сообщал, что суммарные инвестиции в оборонные технологии в ЕС могут составить 5 миллиардов евро после 2020 года.

"Что касается восприятия среди американской индустрии и в некоторой степени у администрации США, есть две позиции. Согласно одной, повышение в Европе расходов на оборону — это хорошая новость. Но есть также опасение, что изменения (в оборонной сфере в ЕС – ред.) каким-то образом могут исключить американские компании с европейского рынка", — сказал Гранд на конференции в институте "Эгмонт".

Однако, по его словам, "с точки зрения чистых денег, мы не говорим о чем-то, что полностью меняет то, как ведутся дела в оборонной сфере".

"Это меняет динамику, но не меняет полностью общее направление, если говорить об инвестициях в оборону в трансатлантических рамках", — пояснил он, отметив, что у американских компаний большие доли на рынке в Европе во многих странах.

"В этой перспективе я не вижу ситуацию какого-то закрытого европейского рынка", — сказал Гран, добавив также, что многие компании по своей сути являются трансатлантическими.

По его словам, "приверженность НАТО остается широко разделяемой среди политического спектра в США" позицией.

Он пояснил также, что в сфере оборонной индустрии "нет европейской или американской точек зрения", а "есть широкий спектр позиций, в том числе внутри ЕС, где некоторые страны выступают в пользу средних и малых предприятий, другие выступают за работу с партнерами вне ЕС".

ЕС реализует программу постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), призванного, в числе прочего, оптимизировать работу военно-промышленного комплекса стран ЕС и действия при планировании обороны. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вооружения, разрабатываемые в рамках PESCO, должны также быть доступны альянсу.