Антонов надеется, что Россия и США создадут группу по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что по итогам предстоящей встречи президентов в Хельсинки Россия и США создадут группу по кибербезопастности.

Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. После встречи двух лидеров на полях саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года было анонсировано создание рабочей группа по кибербезопасности.

"Я уверен, что наши президенты будут обсуждать этот вопрос (предполагаемого вмешательства в выборы США), и надеюсь, что группа по кибербезопасности будет представлена в качестве результата грядущего саммита наших лидеров", — заявил Антонов в интервью RT, посвященном грядущему саммиту.