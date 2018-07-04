В Минске задержали лидера белорусской оппозиционной партии

МИНСК, 4 июл — РИА Новости. Председатель оппозиционной белорусской партии БНФ Григорий Костусев задержан по дороге в аэропорт Минска, откуда собирался в Варшаву для участия в заседании международной комиссии польского сейма, сообщил его заместитель Алексей Янукевич.

"Григорий Костусев в изоляторе временного содержания Минского района. Был задержан по дороге в аэропорт, планировал участвовать в заседании международной комиссии сейма в Варшаве", — написал Янукевич в Facebook.

Он отметил, что суд над политиком должен состояться в среду. Янукевич предположил, что лидера БНФ могли задержать за кампанию оппозиции в урочище Куропаты, где находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий, которая направлена против работы в этой местности ресторана.