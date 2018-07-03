Российская делегация проинспектирует военную авиабазу в Белоруссии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская делегация в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности посетит авиабазу и воинское формирование в Белоруссии, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 4 по 6 июля 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы и воинского формирования на территории Республики Беларусь", — рассказал Рыжков.

По его словам, подобное посещение проводится для наблюдения за деятельностью этого военного объекта. Кроме того, в ходе проверки российские инспекторы осмотрят основные системы вооружений и военной техники.