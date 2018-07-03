Испания поделилась с Россией опытом в борьбе с финансированием терроризма

МАДРИД, 3 июл — РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская сторона в ходе заседания Российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму поделилась опытом борьбы с финансированием терроризма, рассказал после встречи заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, в переговорах с испанской стороны принимали участие представители МИД, а также "все заинтересованные ведомства Испании, которые задействованы в вопросах противодействия терроризму" — в частности, Разведцентр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (CITCO), Гражданская Гвардия, аналитические структуры, представители министерства экономики. Представители финансового ведомства рассказали о планах ЕС по координации между странами в противодействии некоторым видам преступлений, связанным с терроризмом.
Сыромолотов считает, что действия испанского государства в борьбе с экстремизмом "очень похожи на то, что делает" РФ.
С российской стороны во встрече принимали участие представители МИД, Росфинмониторинга, Генпрокуратуры, спецслужб, армии, других ведомств.
"Отношения с Испанией по всем линиям — МИД и спецслужб — нормальные, ровные, мы понимаем друг друга, понимаем, что каждый делает. У нас есть на некоторых направлениях разные оценки, но непреодолимых вопросов нет. Атмосфера переговоров была доброжелательная и откровенная", — добавил Сыромолотов.