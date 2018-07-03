Испания поделилась с Россией опытом в борьбе с финансированием терроризма

МАДРИД, 3 июл — РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская сторона в ходе заседания Российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму поделилась опытом борьбы с финансированием терроризма, рассказал после встречи заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Мы обменялись информацией по террористическим угрозам в мире… Испанцы много рассказали о своих операциях по противодействию финансированию терроризма… Поделились, в частности, опытом, как финансовая разведка участвует в противодействии террору", — рассказал Сыромолотов российским журналистам после переговоров в Мадриде.

По его словам, в переговорах с испанской стороны принимали участие представители МИД, а также "все заинтересованные ведомства Испании, которые задействованы в вопросах противодействия терроризму" — в частности, Разведцентр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (CITCO), Гражданская Гвардия, аналитические структуры, представители министерства экономики. Представители финансового ведомства рассказали о планах ЕС по координации между странами в противодействии некоторым видам преступлений, связанным с терроризмом.

Сыромолотов считает, что действия испанского государства в борьбе с экстремизмом "очень похожи на то, что делает" РФ.

С российской стороны во встрече принимали участие представители МИД, Росфинмониторинга, Генпрокуратуры, спецслужб, армии, других ведомств.

В Мадриде обсуждался также вопрос "использования миграционных потоков террористами, вопросы противодействия экстремизму, взаимодействие на международных площадках — ООН, Совет Европы, ОБСЕ и т.д.", рассказал Сыромолотов. "Использование миграционных потоков испанцев затрагивает больше. Но и нас тоже в какой-то степени. Те теракты, которые были предотвращены в 2017 году, организовывали в основном выходцы из Центральной Азии", — напомнил замминистра по вопросам противодействия терроризму.

"Отношения с Испанией по всем линиям — МИД и спецслужб — нормальные, ровные, мы понимаем друг друга, понимаем, что каждый делает. У нас есть на некоторых направлениях разные оценки, но непреодолимых вопросов нет. Атмосфера переговоров была доброжелательная и откровенная", — добавил Сыромолотов.