В ДНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинские силовики во вторник девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в прошлую среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины, и он также соблюдается со стороны ВС Украины. Позже в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в первые сутки после объявления очередного перемирия было зафиксировано три нарушения со стороны силовиков.

"ВСУ сегодня с 11.35 до 19.20 девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись с использованием гранатометов, стрелкового и крупнокалиберного оружия. Обстрелам подверглись окраины семи населенных пунктов республики", — заявил представитель ведомства.