Греция подтвердила намерение выполнять соглашение с Македонией

АФИНЫ, 3 июл — РИА Новости. Правительство Греции заявило, что будет выполнять соглашение со Скопье по новому конституционному названию бывшей югославской республики Македония (БЮРМ).

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и БЮРМ Никола Димитров подписали 17 июня в районе озера Преспа соглашение, по которому БЮРМ будет называться "Северная Македония". Договор называют историческим: он завершает многолетний спор между двумя странами на Балканах и открывает Скопье дверь для вступления в НАТО и Евросоюз.

Министр национальной обороны Греции, председатель партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Панос Камменос заявил во вторник, что соглашение не будет ратифицировано без одобрения греческого народа, которое можно получить на выборах или на референдуме, или если за него не проголосует 180 депутатов в 300-местном парламенте.

"Правительство будет точно, до буквы, соблюдать то, что предусматривает Преспинское соглашение. После завершения ратификации парламентом Македонии греческая сторона дала свое согласие на начало переговоров, которые приведут к протоколу присоединения, но тогда и только тогда, когда успешно завершится конституционная реформа и референдум в соседней стране. Эти процедуры должны быть завершены самое раннее в конце года", — говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Впоследствии греческое правительство внесет соглашение в парламент Греции, и только после ратификации обеими сторонами оно вступит в силу, как и протокол о присоединении к НАТО, который будет принят только если Скопье выполнит условия соглашения, говорится в сообщении.

"Греческое правительство является двухпартийным коалиционным правительством и действует коллективно в рамках, определенных конституцией и законом. Желание правительства заключается в том, чтобы соглашение, которое решает проблему, в течение многих лет обременявшую нашу внешнюю политику, поддержало как можно больше депутатов в парламенте", — заявила пресс-служба.

Правительство Греции коллективно примет решения, которые касаются процесса ратификации, после выполнения обязательств по соглашению со стороны Скопье, отметила пресс-служба.