Додон прокомментировал реакцию Запада на аннулирование выборов в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что реакция Запада на аннулирование выборов мэра Кишинева была "беззубой" и никто не станет наказывать правительство республики.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования.

"Реакция Запада на это была беззубой, поверхностной, нам погрозили пальцем… Я думаю, что Запад не станет наказывать правительство в Кишиневе, он не выступает против Демпартии — это открытая калитка, чтобы Нэстасе и (лидер партии PAS Майя) Санду было с кем делать коалицию после выборов против социалистов и Додона", — сказал Додон.

По словам президента, если бы социалисты или третий президент Молдавии Владимир Воронин решили аннулировать результаты выборов, то их объявили бы диктаторами, персонами нон грата, страна лишилась бы безвизового режима и так далее.

В ответ на отказ судов признать результаты выборов оппозиция создала "комитет национального сопротивления". Его цель состоит в свержении диктатуры и выполнении трех основных требований: признание выборов мэра Кишинева, отмена смешанной избирательной системы и отставка судей всех инстанций, которые признали выборы недействительными.

Всеобщие местные выборы в Молдавии пройдут летом 2019 года.