Додон прокомментировал реакцию Запада на аннулирование выборов в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что реакция Запада на аннулирование выборов мэра Кишинева была "беззубой" и никто не станет наказывать правительство республики.
"Реакция Запада на это была беззубой, поверхностной, нам погрозили пальцем… Я думаю, что Запад не станет наказывать правительство в Кишиневе, он не выступает против Демпартии — это открытая калитка, чтобы Нэстасе и (лидер партии PAS Майя) Санду было с кем делать коалицию после выборов против социалистов и Додона", — сказал Додон.
В ответ на отказ судов признать результаты выборов оппозиция создала "комитет национального сопротивления". Его цель состоит в свержении диктатуры и выполнении трех основных требований: признание выборов мэра Кишинева, отмена смешанной избирательной системы и отставка судей всех инстанций, которые признали выборы недействительными.
Всеобщие местные выборы в Молдавии пройдут летом 2019 года.