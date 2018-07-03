Президент Татарстана прибыл в Казахстан с двухдневной поездкой

КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник прибыл в столицу Казахстана Астану, где примет участие в международном форуме исламской экономики Astana Finance Days Forum, сообщает пресс-служба главы республики.

"В среду у президента Татарстана запланирована обширная деловая программа, которая начнется со встречи с премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым. Далее Рустам Минниханов примет участие в заседании пленарной сессии и церемонии официального открытия международного Астанинского форума исламской экономики. Также в рамках работы форума ожидаются рабочие встречи с представителями власти и переговоры с деловыми кругами Казахстана", — говорится в сообщении.

Во время рабочего визита в Астану Минниханов также намерен посетить Назарбаев университет, где ознакомится с лучшими студенческими проектами и деятельностью ИТ-центра, бизнес-кампуса. Далее в здании телецентра "Казмедиа" запланировано открытие корпункта татарстанского телеканала "ТНВ" и встреча с активом Казахстанского конгресса татар и башкир. В настоящее время в Казахстане постоянно проживают более 200 тысяч татар.

В четверг президент Татарстана планирует осмотреть выставку проектов международного финансового центра в конгресс-центре EXPO, где при участии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева должна состояться гала-презентация международного финансового центра "Астана".

В состав делегации Татарстана вошли заместители премьер-министра республики – министр промышленности и торговли Альберт Каримов и министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Василь Шайхразиев, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, руководители холдинговой компании "Ак Барс", ПАО "КАМАЗ", ПАО "Татнефть", ОАО "ТАИФ", Казанского вертолетного завода и другие.

Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Татарстана. По итогам 2017 года двусторонний внешнеторговый оборот между Татарстаном и Казахстаном составил более 700 миллионов долларов (рост в 1,7 раза), в том числе экспортные операции – почти 600 миллионов долларов (увеличение в 1,4 раза), импортные операции составили более 100 миллионов долларов (увеличение в 10 раз).

В середине июня в ходе встречи Назарбаева и Минниханова в Казани президент Казахстана заявил, что оборот Татарстана и Казахстана с нынешних 700 миллионов долларов должен возрасти до 1 миллиарда долларов, для чего есть все возможности. В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества Назарбаев назвал машиностроение, нефтедобычу и нефтепереработку.