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В мире

На Украине отреагировали на новые названия российских воинских частей

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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗнаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Указы Владимира Путина о присвоении почетных наименований военным частям российской армии вызвали растерянность у украинских военных и политиков.

Российский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперт назвал выбор наименований воинских частей внутренним делом России

Глава Генштаба увидел в них "претензии на земли других народов", а в Минобороны не знают, считать это поводом для переговоров или троллингом.

Накануне российский президент распорядился присвоить нескольким военным подразделениям почетные звания.

Части получили названия в честь тех мест, где их предшественники отличились во время Великой Отечественной войны. В частности, воинские формирования получили названия в честь Житомира, Львова, Витебска и Варшавы.

Киев в тупике

Присвоение российским воинским частям почетных наименований вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Некоторые украинские политики считают, что такие действия говорят "о планах по захвату страны".

Парадный расчет с копией Знамени Победы и государственным флагом РФ на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ. 9 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Фирменный знак Киева". Политолог о реакции Украины на названия полков в РФ

"Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. <…> Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", — подчеркнули военные.

Представитель Радикальной партии, в свою очередь, заявил, что его пугает решение российского президента. Он предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае, "если начнется полномасштабное вторжение".

Начальник Генштаба Виктор Муженко написал в Facebook, что это "четкий сигнал Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме".

"Возмущение вызывает недоумение"

Возмущение Киева вызвало недоумение у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его мнению, города Украины, Белоруссии и Польши, в чью честь переименовали российские воинские части, изначально входили в состав России.

Украинские десантники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Политик отметил, что когда эти города появились, "даже такого названия "Украина" не существовало, не говоря уже о государстве".

По его словам, все эти города строились русскими или подданными русского императора, защищались "воинами России" в многочисленных войнах. "А Украина ответственна разве что за обеднение жителей этих городов в последние десятилетия", — отметил политик в Telegram-канале.

"Оскверняют память"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что Киев своей реакцией оскверняет историю и разрушает память о борьбе с фашизмом.

Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Политик объяснил реакцию Киева на новые названия воинских частей России

Она подчеркнула, что достояние народа — это подвиг предков, который становится источником благодарности и оберегом от ошибок для будущих поколений.

"Видимо, это и не дано понять современным политикам Украины, которые оскверняют историю и разрушают священную память общего народного подвига, обрекая молодое поколение на национализм и агрессию", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Политик также заявила, что тупик, в который ставят себя политики Украины, "связан не с реальностью, а с их глупыми вымыслами, которые уже давно обнажают их антинародные и агрессивные амбиции".

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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kvn
Не создавайте границ на земле, ибо на небе их нет, и не отделяйте небо и землю ибо это одно целое. Теперь из-за Вальцмана-Порошенко и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка, понятно и очевидно стало всем, какой народ на земле разделяет людей по языку и границам, чтобы властвовать над ними.
19:20
03.07.2018
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stanser64
Илловайский и Дебальцевкий полки я так понимаю будут в ЛДНР.
19:18
03.07.2018
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Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч окончен
1
Швеция
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