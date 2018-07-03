На Украине отреагировали на новые названия российских воинских частей

Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018

Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Указы Владимира Путина о присвоении почетных наименований военным частям российской армии вызвали растерянность у украинских военных и политиков.

Глава Генштаба увидел в них "претензии на земли других народов", а в Минобороны не знают, считать это поводом для переговоров или троллингом.

Накануне российский президент распорядился присвоить нескольким военным подразделениям почетные звания.

Части получили названия в честь тех мест, где их предшественники отличились во время Великой Отечественной войны. В частности, воинские формирования получили названия в честь Житомира, Львова, Витебска и Варшавы.

Киев в тупике

Присвоение российским воинским частям почетных наименований вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Некоторые украинские политики считают, что такие действия говорят "о планах по захвату страны".

"Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. <…> Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", — подчеркнули военные.

Представитель Радикальной партии, в свою очередь, заявил, что его пугает решение российского президента. Он предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае, "если начнется полномасштабное вторжение".

Начальник Генштаба Виктор Муженко написал в Facebook, что это "четкий сигнал Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме".

"Возмущение вызывает недоумение"

Возмущение Киева вызвало недоумение у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его мнению, города Украины, Белоруссии и Польши, в чью честь переименовали российские воинские части, изначально входили в состав России.

Политик отметил, что когда эти города появились, "даже такого названия "Украина" не существовало, не говоря уже о государстве".

По его словам, все эти города строились русскими или подданными русского императора, защищались "воинами России" в многочисленных войнах. "А Украина ответственна разве что за обеднение жителей этих городов в последние десятилетия", — отметил политик в Telegram-канале.

"Оскверняют память"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что Киев своей реакцией оскверняет историю и разрушает память о борьбе с фашизмом.

Она подчеркнула, что достояние народа — это подвиг предков, который становится источником благодарности и оберегом от ошибок для будущих поколений.

"Видимо, это и не дано понять современным политикам Украины, которые оскверняют историю и разрушают священную память общего народного подвига, обрекая молодое поколение на национализм и агрессию", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Политик также заявила, что тупик, в который ставят себя политики Украины, "связан не с реальностью, а с их глупыми вымыслами, которые уже давно обнажают их антинародные и агрессивные амбиции".