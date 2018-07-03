В Баку закрыли все станции метро из-за отключения электричества

Бакинское метро во время эвакуации людей в связи с отключением электричества. 3 июля 2018

Бакинское метро во время эвакуации людей в связи с отключением электричества. 3 июля 2018

БАКУ, 3 июл — РИА Новости. Все станции метро закрыты в Баку, оставшемся без света, из подземки эвакуируют людей, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

Центр Баку остался без света во вторник, накануне во всей стране наблюдался блэкаут. Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев сообщил, что к аварии привела жара. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.

"Вход во все станции метро закрыт. Сейчас ведутся работы по эвакуации пассажиров", — заявил Мамедов.

К станции метрополитена "Сахил" прибыли два автомобиля скорой помощи.