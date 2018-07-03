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В Варшаве начали отмывать фасад сталинской высотки

(обновлено: 18:18 03.07.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкДворец культуры и науки в Польше. Архивное фотоДворец культуры и науки в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Фасад Дворца науки и культуры, именуемого в простонародье "сталинская высотка", начали отмывать в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Польский политик Корнель Моравецкий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Komitet Wyborczy Kornela Morawieckiego / Кornel Morawiecki - zdjęcie portretowe
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В настоящее время, стены Дворца науки и культуры, которые изначально имели светло-серо-коричневый цвет, выглядят грязными, на них видны подтеки, в некоторых местах нанесены граффити. Внешняя сторона здания никогда не ремонтировалась и не подвергалась капитальной мойке.

Работы начались на уровне 30-го этажа, где расположена смотровая площадка. Здесь, на высоте более 100 метров, рабочие отмывают фасад здания водой, паром под давлением с применением химических моющих средств.

По словам члена правления Дворца науки и культуры Себастьяна Вежбицкого, работы на 30-м этаже продолжатся до середины сентября. На это будет потрачено около 70 тысяч злотых (около 19 тысяч долларов).

Позже будет принято решение об обновлении всего фасада здания, которое может стоить до 30 миллионов злотых (около 8 миллионов долларов).

Дворец культуры и науки в Варшаве

Города Мира. Варшава
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Строительство Дворца культуры и науки в Варшаве — дар СССР польскому народу. Все вопросы финансирования и проектирования легли на Советский Союз. Согласно официальным данным, идея строительства высотки принадлежала лично Иосифу Сталину и была озвучена во время визита в Варшаву Вячеславом Молотовым в 1951 году. Дворец культуры и науки был торжественно открыт в 1955 году. Помимо прочего, в здании были расположены центр польско-советской дружбы, Институт общественных наук, редакции издательств классиков марксизма-ленинизма, а также самая высотная в стране смотровая площадка — на 30-м этаже.

В настоящее время собственником здания является варшавская ратуша, а место идеологических учреждений заняли офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, вузы. Здесь проводятся выставки и конференции, некоторое время работало казино.

В 2015 году советской высотке в центре Варшавы исполнилось 60 лет. В польской столице регулярно возникают споры о том, какая судьба ждет самое высокое в стране здание — стоит ли продолжать тратить огромные средства на ее обслуживание, отстающее от современных стандартов, или символ Советского Союза стоит снести и использовать площадь по-другому.

За снос здания в свое время активно выступал занимавший ранее пост главы МИД Польши Радослав Сикорский. В 2008 году он утверждал, что на месте Дворца нужно засеять траву и выкопать пруд — по его мнению, он "принес бы жителям Варшавы больше пользы". В 2009 году министр пытался увязать снос здания с юбилеем падения Берлинской стены, а в 2012 году вновь напоминал о возможности создания на этом месте Центрального парка Варшавы, ссылаясь на неэкономичность здания, потребляющего слишком много энергии, а также дорогостоящий капитальный ремонт.

Тем не менее, реализация подобных заявлений маловероятна: в 2007 году здание было внесено в реестр памятников.

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