Туск призвал учитывать действия России в мерах борьбы с "дезинформацией"

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Предложение по скоординированному ответу ЕС на "попытки дезинформации", которое саммит ЕС поручил подготовить к декабрю, должно учитывать действия РФ и ее предполагаемую роль в кампании по Brexit, заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

Лидеры ЕС на саммите в конце июня поручили подготовить к декабрю предложения по скоординированному реагированию ЕС на проблемы дезинформации, а также поручили укрепить потенциал противодействия киберугрозам.

"Позвольте мне упомянуть здесь вопрос о внешних угрозах нашим демократиям. Европейский Совет призвал верховного представителя (по внешней и оборонной политике – ред.) и Еврокомиссию представить к декабрю конкретные предложения по скоординированному реагированию ЕС на этот вызов, в частности на российские попытки дезинформации, вопросом которых в настоящее время занимается очень небольшая группа по стратегическим коммуникациям в Европейской службе внешних связей", — заявил Туск, выступая в Европарламенте во вторник.

"Это особенно важно в свете сигналов о роли России в Brexit", — добавил он.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представлений о демократии в европейском обществе и самого парламентаризма.

Кроме того, в США и некоторых европейских странах в адрес России звучат обвинения во вмешательстве в выборы, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.