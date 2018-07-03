В ЕК призвали пограничников быть готовыми к операциям в третьих странах

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Сотрудники Европейской службы пограничной и береговой охраны (ЕСПБО) для предотвращения притока нелегальных мигрантов в Евросоюз должны быть готовы к проведению операций на территории третьих стран, заявил во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

Лидеры ЕС на прошлой неделе на встрече в Брюсселе одобрили предложение ЕК об увеличении штата ЕСПБО до 10 тысяч человек к 2020 году.

"Эти пограничники должны также быть в состоянии оперировать в третьих странах, но лишь при наличии на это разрешение со стороны этих государств", – сказал Юнкер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Он проинформировал депутатов о результатах встречи в верхах.

Официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас сообщил накануне, что исполнительная коллегия ЕС в скором времени представит законодательное предложение о преобразовании ЕСПБО в службу пограничной полиции ЕС.

ЕСПБО, заработавшая с октября 2016 года, структурно включает в себя агентство по управлению внешними границами ЕС — Frontex — с расширенными полномочиями, а также национальные структуры стран ЕС, ответственные за пограничный контроль. Основной функцией ЕСПБО является содействие в охране внешних границ ЕС. Первоначально кадровый состав службы был определен в 1,5 тысячи сотрудников. Создание ЕСПБО Еврокомиссия предложила в качестве ответной меры на миграционный кризис в ЕС.