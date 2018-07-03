В Иране прокомментировали подозрения в адрес дипломата в подготовке теракта

ТЕГЕРАН, 3 июл — РИА Новости. Тегеран считает безосновательным подозрения в адрес иранского дипломата в связи с подготовкой теракта во Франции, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Ранее сообщалось о задержании в ФРГ иранского дипломата из Вены по расследуемому делу о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета.

"Иран неоднократно заявлял, что осуждает любого рода насилие и террористические действия, в какой бы точке мира и в какой бы форме они ни происходили", — говорится в заявлении Касеми, в котором он отметил "безосновательность и беспочвенность заявлений об участии одного из иранских дипломатов в противозаконном действии".

Информация о предотвращении теракта появилась в день начала визитов президента Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию.

Касеми также указал на причастность запрещенной и считающейся террористической в Иране "Организации моджахедов иранского народа", отметив, что подобного рода сценарий планировался для того, чтобы навредить отношениям Ирана и Европы в момент визита президента Ирана в Швейцарию и Австрию.

Ранее "Совет национального сопротивления Ирана", на конференции которого был предотвращен теракт и частью которого считается "Организация моджахедов иранского народа", обвинил Тегеран в подготовке теракта.

Бельгийские правоохранительные органы ранее сообщили, что предотвратили теракт, который планировали осуществить двое подданных королевства иранского происхождения. Теракт должен был произойти 30 июня во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемые задержаны, возбуждено дело о терроризме. В субботу во Франции также были задержаны трое выходцев из Ирана по подозрению в подготовке теракта. Двое из них освобождены в связи с отсутствием состава преступления, третий задержанный остается под стражей.