Франция примет часть мигрантов с судов Aquarius и Lifeline

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Франция примет более 130 человек из числа мигрантов, находившихся на борту судов Aquarius и Lifeline, судьба которых вызвала общеевропейский резонанс, пишет газета Monde со ссылкой на Управление Франции по защите беженцев и апатридов (OFPRA).

Глава ведомства Паскаль Брис сообщил, что его сотрудники провели собеседование со 135 пассажирами Aquarius, который в середине июня причалил в испанской Валенсии, и пришли к выводу, что "около 80 из них могут воспользоваться поддержкой Франции".

Миссия OFPRA также побывала на Мальте, в порту которой на прошлой неделе пришвартовалось судно Lifeline. Из его пассажиров 52 человека могут быть взяты под защиту Франции, отметил Брис.

Судно Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, с разрешения властей Испании зашло в Валенсию, после того как Италия и Мальта закрыли для него свои порты. Судьба судна стала причиной дипломатической ссоры между Италией и Францией, которая согласилась принять часть беженцев на его борту.

Судно Lifeline, подобравшее более 230 мигрантов после спасательной операции у ливийского побережья, в течение пяти дней находилось у берегов Мальты, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями. Только 27 июня после сообщений, что множество людей на борту страдают морской болезнью, судну открыли доступ в порт Ла-Валетты.