Финские СМИ предположили, где пройдет встреча Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл — РИА Новости. Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля пройдет в самой финской столице, а не её пригороде, пишет во вторник газета Helsingin Sanomat.

Ранее сообщалось, что правительственная резиденция Кёнигстед (Königstedt), в пригороде финской столицы — городе Вантаа, рассматривается как основной вариант проведения встречи.

Huippukokouksen pitopaikaksi on varmistumassa Helsingin alue eikä Königstedt – tiedossa ennennäkemättömät turvajärjestelyt https://t.co/SR3rab8ekP — Helsingin Sanomat (@hsfi) 3 июля 2018 г.

​"Поместье Кёнигстед перестало рассматриваться в качестве места встречи (Путина и Трампа) так как оно слишком маленькое… Хотя это было бы одним из самых удобных вариантов с точки зрения безопасности", — пишет газета.

МИД Финляндии, канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё, пытаются выступить гостеприимными организаторами, но финальное слово за российской и американской стороной, пишет газета.

Также вариант с пригородом был бы не очень хорошим с точки зрения рекламы и общественного внимания для Хельсинки, говорится в заметке.

В канцелярии Ниинистё отметили в понедельник, что новой информации о встрече Путина и Трампа нет.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.