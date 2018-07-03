Казахстанский силач удержал два самолета

АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Накануне юбилея Астаны казахстанский палуан Сергей Цырульников установил свой 13-й рекорд. Второго июля казахстанский силач удерживал два самолета мощностью 120 лошадиных сил каждый на протяжении трех минут, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее атлет усмирял мощь двух внедорожников, четырех лошадей и десяти человек на каждую руку. Сложнее всего, по его признанию, было удерживать лошадей.

"Удержание самолетов по ощущениям такое же, как и внедорожники. Но на этот раз у меня лопнули капилляры на бицепсе, выступила кровь. Свой новый рекорд я посвящаю Дню города", – поделился со Sputnik Цырульников.

В планах казахстанского силача в каждом городе страны устанавливать новый мировой рекорд. Это, по мнению Цырульникова, станет свидетельством силы и мощи страны.

Шестого июля 2018 года казахстанская столица отмечает свое 20-летие. Ожидается широкое празднование юбилея главного города страны.

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