ЛОНДОН, 3 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция английского города Честер задержала медсестру местной больницы по подозрению в убийстве восьми новорожденных детей.

"Женщина-сотрудница больницы задержана во вторник утром по подозрению в убийстве восьми детей и попытке убийства еще шестерых. Задержание произведено в рамках проводимого расследования смерти нескольких детей в неонатологическом отделении больницы Честера", — говорится в полученном РИА Новости заявлении местной полиции.

Полиция расследовала смерти 15 детей, имевшие место в больнице в промежутке времени между июнем 2015 года и июнем 2016 года. Следствие началось в мае прошлого года.

"Вначале следствие изучало 15 смертей… однако также были изучены обстоятельства вокруг несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период. В настоящее время следователи изучают обстоятельства смерти 17 детей и происшествия с еще пятнадцатью в период с марта 2015 года по июль 2016 года", — говорится в заявлении полиции.

Расследование продолжается, полиция не называет сроков его завершения, задержанная женщина содержится под стражей.

Руководство больницы заявило, что само обратилось в полицию после проведения собственного расследования смертей.