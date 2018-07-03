В Луганской области жители Золотое-4 пожаловались, что опасаются силовиков

ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Мирные жители населенного пункта Золотое-4 в Луганской области не чувствуют себя в безопасности в связи с наплывом украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"Четыре местные жительницы сообщили команде СММ, что не чувствуют себя в безопасности, когда в центре их населенного пункта присутствуют военные. Они также были обеспокоены относительно того, стоит ли им отпускать своих детей на игровую площадку, ввиду военного присутствия неподалеку", — процитировали отчет миссии в пресс-службе.
В ОБСЕ уточнили, что наблюдатели миссии 1 июля в населенном пункте Золотое-4 зафиксировали в 200 метрах от школы и детской площадки два БТР-80 и около 15–20 военнослужащих вооруженных сил Украины, некоторые из них были вооружены автоматами.
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов города, в том числе Золотое-3 и Золотое-4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.