В Луганской области жители Золотое-4 пожаловались, что опасаются силовиков

ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Мирные жители населенного пункта Золотое-4 в Луганской области не чувствуют себя в безопасности в связи с наплывом украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее украинские силовики заявили, что в конце июня взяли под контроль Золотое-4 в Луганской области. При этом в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили, что Золотое-4 контролируется украинскими силовиками с 2014 года, а подобные заявления о взятии своих же населенных пунктов "вызывают улыбку".

"Четыре местные жительницы сообщили команде СММ, что не чувствуют себя в безопасности, когда в центре их населенного пункта присутствуют военные. Они также были обеспокоены относительно того, стоит ли им отпускать своих детей на игровую площадку, ввиду военного присутствия неподалеку", — процитировали отчет миссии в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что наблюдатели миссии 1 июля в населенном пункте Золотое-4 зафиксировали в 200 метрах от школы и детской площадки два БТР-80 и около 15–20 военнослужащих вооруженных сил Украины, некоторые из них были вооружены автоматами.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко во вторник пояснил журналистам на брифинге, что украинские силовики нарастили силы в данном районе для того, чтобы подтвердить правдоподобность заявления о занятии и так находившегося под контролем ВСУ населенного пункта Золотое-4.

Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов города, в том числе Золотое-3 и Золотое-4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.