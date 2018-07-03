МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Австрия потребовала у Ирана лишить иммунитета сотрудника посольства в Вене, подозреваемого в подготовке теракта во Франции, сообщает телеканал OE24.

Бельгийские правоохранительные органы ранее сообщили, что предотвратили теракт, который планировали осуществить двое подданных королевства иранского происхождения. Теракт должен был произойти 30 июня во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемые задержаны, возбуждено дело о терроризме. В субботу во Франции также были задержаны трое выходцев из Ирана по подозрению в подготовке теракта. Двое из них освобождены в связи с отсутствием состава преступления, третий задержанный остается под стражей.

"Мы попросили государство, направившее дипломатического представителя, лишить иранского дипломата иммунитета", — заявил представитель МИД Австрии агентству APA. Он добавил, что соответствующее лицо должно быть "лишено своего дипломатического статуса в течение 48 часов на основании наличия ордера на арест".

Как сообщает OE24 со ссылкой показания задержанных в Бельгии, иранский дипломат руководил подготовкой теракта. Он передал исполнителям взрывчатку для атаки, позднее его задержали в Германии.

Отмечается, что власти Австрии не планируют вносить изменения в программу визита президента Ирана Хасана Роухани в Вену 4 июля в связи с ордером на арест иранского дипломата. В ходе визита Роухани встретится с австрийским канцлером Себастьяном Курцем и президентом Александером Ван дер Белленом.