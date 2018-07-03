МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Австрия потребовала у Ирана лишить иммунитета сотрудника посольства в Вене, подозреваемого в подготовке теракта во Франции, сообщает телеканал OE24.
"Мы попросили государство, направившее дипломатического представителя, лишить иранского дипломата иммунитета", — заявил представитель МИД Австрии агентству APA. Он добавил, что соответствующее лицо должно быть "лишено своего дипломатического статуса в течение 48 часов на основании наличия ордера на арест".
Как сообщает OE24 со ссылкой показания задержанных в Бельгии, иранский дипломат руководил подготовкой теракта. Он передал исполнителям взрывчатку для атаки, позднее его задержали в Германии.
Отмечается, что власти Австрии не планируют вносить изменения в программу визита президента Ирана Хасана Роухани в Вену 4 июля в связи с ордером на арест иранского дипломата. В ходе визита Роухани встретится с австрийским канцлером Себастьяном Курцем и президентом Александером Ван дер Белленом.