МИД предупредил россиян о транспортных затруднениях в Бельгии и Франции

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о возможных затруднениях при перемещении по территории Франции и Бельгии, связанных с ремонтными работами и забастовками работников транспорта.

"Франция – с июля по сентябрь – ремонт шоссе A106, RN7 и A1; заторы на дорогах в аэропорт "Шарль де Голль" (CDG) и "Орли" (ORY); чтобы добраться до аэропорта CDG, можно пользоваться шоссе N2 и A104", — говорится в сообщении в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

"Бельгия – с 03:00 10 июля по 03:00 14 июля – забастовки профсоюзов железнодорожников; возможны задержки/отмены поездов", — сообщил департамент в Twitter.

На прошлой неделе из-за забастовки бельгийских железнодорожников были отменены несколько рейсов между Парижем и Брюсселем. Своей акцией протеста работники выразили властям недовольство тем, что их профессия не включена в список тяжелых, что не позволяет им рассчитывать на ранний выход на пенсию.