МИД осудил теракт у офиса губернатора в афганском Джелалабаде

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российский МИД осудил воскресный теракт в городе Джелалабад в Афганистане, в результате которого погибли 19 человек и 30 получили ранения.
"Решительно осуждаем этот теракт. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в комментарии ведомства.
"Призываем власти Афганистана и командование коалиционных сил, размещенных в стране, предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности простых жителей Афганистана. Выражаем надежду на то, что планы экстремистов, пытающихся создать свой плацдарм на территории этого государства, будут сорваны", — отмечает министерство.
* Террористическая организация, запрещенная в России