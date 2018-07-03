МИД осудил теракт у офиса губернатора в афганском Джелалабаде

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российский МИД осудил воскресный теракт в городе Джелалабад в Афганистане, в результате которого погибли 19 человек и 30 получили ранения.

Первого июля в 160 километрах восточнее столицы Афганистана Кабула неподалеку от офиса губернатора в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабада прогремел взрыв, ответственность за который взяла на себя террористическая организация "Исламское государство*".

"Решительно осуждаем этот теракт. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в комментарии ведомства.

"Призываем власти Афганистана и командование коалиционных сил, размещенных в стране, предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности простых жителей Афганистана. Выражаем надежду на то, что планы экстремистов, пытающихся создать свой плацдарм на территории этого государства, будут сорваны", — отмечает министерство.

* Террористическая организация, запрещенная в России