Рябков хочет обсудить в Токио наращивание ракетного потенциала США

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ходе консультаций, которые состоятся в Токио 4 июля, намерен поднять вопрос наращивания американцами противоракетного потенциала в регионе.

По словам Рябкова, в ходе встречи, посвященной стратегической стабильности, будет рассматриваться много вопросов, в том числе "и тревожные моменты".

"В частности — наращивание американцами во взаимодействии с союзниками в регионе собственного противоракетного потенциала — вот эти главные блоки мы там обсудим в ходе консультаций, которые предстоят завтра", — сказал Рябков журналистам.

Ранее, выступая в Совете Федерации, Рябков отмечал, что США нарушат договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Азиатско-тихоокеанском регионе, размещая комплексы наземного базирования в Японии. Пот его словам, Москва указывает Токио и Вашингтону, что подобными шагами они расширяют географию нарушений США в контексте ДРСМД.