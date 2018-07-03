Отношения Москвы и Вашингтона могут быть лучше, заявил конгрессмен

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть лучше, поэтому важно поддерживать диалог, заявил во вторник на встрече с главой МИД РФ сенатор от штата Алабама, председатель сенатского комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби.
"Мы рады встрече, мы рады быть здесь. Это большая по числу участников делегация конгресса США за долгие годы. Предстоит большая встреча, ожидается, что через пару недель будет (российско-американский) саммит, поэтому мы здесь", — сказал Шелби.
"Мы приехали, понимая, что у нас сложные отношения, но они могут быть лучше, потому что у нас общие интересы по всему миру. Надеюсь, что мы сможем и дальше работать в этой связи. Да, мы можем быть соперниками, но нам не обязательно быть противниками",- подчеркнул Шелби.
"Мы надеемся, что встреча (президента РФ Владимира) Путина и (президента США Дональда) Трампа в Хельсинки станет началом нового дня. Мы понимаем, что мир будет лучше, если РФ и США будут работать вместе… Мы прибыли сюда с хорошим настроем", — добавил американский конгрессмен.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.