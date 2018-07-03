Отношения Москвы и Вашингтона могут быть лучше, заявил конгрессмен

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть лучше, поэтому важно поддерживать диалог, заявил во вторник на встрече с главой МИД РФ сенатор от штата Алабама, председатель сенатского комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби.

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. На вторник, помимо переговоров с Лавровым, запланированы встречи в Совете Федерации и Государственной Думе.

"Мы рады встрече, мы рады быть здесь. Это большая по числу участников делегация конгресса США за долгие годы. Предстоит большая встреча, ожидается, что через пару недель будет (российско-американский) саммит, поэтому мы здесь", — сказал Шелби.

"Мы приехали, понимая, что у нас сложные отношения, но они могут быть лучше, потому что у нас общие интересы по всему миру. Надеюсь, что мы сможем и дальше работать в этой связи. Да, мы можем быть соперниками, но нам не обязательно быть противниками",- подчеркнул Шелби.

"Мы надеемся, что встреча (президента РФ Владимира) Путина и (президента США Дональда) Трампа в Хельсинки станет началом нового дня. Мы понимаем, что мир будет лучше, если РФ и США будут работать вместе… Мы прибыли сюда с хорошим настроем", — добавил американский конгрессмен.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.