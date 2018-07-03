Спасший ребенка в Париже малиец стал пожарным

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Мигрант из Мали Мамуду Гассама, в конце мая спасший ребенка в Париже, подписал контракт на работу в пожарной части, передает во вторник газета Parisien.

Инцидент произошел в конце мая. Увидев, что четырехлетний ребенок повис на парапете балкона и в любой момент может упасть, Гассама буквально за считанные кунды вскарабкался на пятый этаж дома и спас малыша. Произошедшее снимал один из прохожих, затем видео было опубликовано в социальных сетях и его увидели миллионы пользователей.

Известие об этом поступке получило широкий резонанс, молодого мужчину принял президент Франции Эммануэль Макрон. Представители властей пообещали способствовать тому, чтобы Гассама как можно скорее урегулировал свои проблемы с документами и получил гражданство страны.

По сообщению газеты, контракт на работу пожарным Гассама подписал 28 июня. Нести службу он начнет осенью, а до этого отправится в отпуск.