ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Спецпрокурор по "российскому вмешательству" в выборы США Роберт Мюллер, вероятнее всего, получил доступ к налоговым декларациям членов Национальной стрелковой ассоциации (NRA), сообщает газета Hill.

Согласно данным собеседников издания, организация рассматривается как возможный посредник передачи крупных сумм на кампанию Трампа.

Издание напоминает, что NRA потратил 30 миллионов долларов на в поддержку кампании Трампа в президентской гонке 2016 года.

В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".