Трамп обсудил с Обрадором торговлю и безопасность на границе

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и обсудил торговлю, а также помощь в вопросе о границе.

"Мы говорили о безопасности на границе, торговле, (зоне свободной торговли) НАФТА и отдельном (торговом) соглашении между США и Мексикой", — сказал Трамп журналистам.

По словам главы Белого дома, он надеется, что новый президент Мексики "поможет с границей".

Кандидат Лопес Обрадор продолжает уверенно лидировать по итогам выборов, набирая более половины голосов.