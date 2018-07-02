Госдеп готов работать со странами, которые снижают закупки нефти у Ирана

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США готовы работать в индивидуальном порядке со странами, которые не сразу, а постепенно снижают закупки нефти у Ирана в русле выполнения вторичных санкций Вашингтона, заявил в понедельник журналистам директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук.

Ранее МИД Индии выступил с заявлением, где обещал все необходимые меры, чтобы сохранить безопасность своего энергетического сектора и что сегодня ни одна страна не имеет права навязывать свои требования и волю другим.

"Мы готовы работать в индивидуальном порядке со странами, которые уменьшают закупки (нефти у Ирана), но что касается других санкций, то мы не планируем давать отсрочки или лицензии", — сказал Хук.

В целом, по его словам, вся санкционная кампания направлена на оказание давления, а отсрочки и дополнительные лицензии, разрешающие другим странам работу с Ираном, ослабляют давление.