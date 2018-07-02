Посольство не получило от Лондона ответов по Глушкову и Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 2 июл — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Британии так и не получило ответов от Лондона касательно хода рассмотрения запросов российской стороны об оказании правовой помощи по уголовным делам об убийстве экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова и покушении на жизнь дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии Скрипаль, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь посольства.

"К сожалению, мы так и не получили от британской стороны никакого ответа. На прошлой неделе посольство вновь направило в Форин-офис ноту, в которой напомнило о том, что в соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам 1959 года Генеральная прокуратура РФ направила уже три запроса о правовой помощи по двум уголовным делам: один — по убийству Глушкова и два — по покушению на жизнь Юлии Скрипаль", — отметил пресс-секретарь.

Не увенчались успехом и попытки посольства прояснить ситуацию напрямую в МВД и лондонской полиции, добавил он.

"Приходится вновь констатировать, что ситуация, когда России отказывают в доступе к расследованию уголовных дел, касающихся ее граждан, является грубым нарушением международного права. Такая позиция британских властей осложняет процесс установления истины. Со своей стороны подтверждаем, что российские правоохранительные органы готовы к сотрудничеству и проведению совместного расследования", — указал представитель посольства.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.