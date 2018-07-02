На Украине заподозрили депутатов Госдумы в финансировании ДНР и ЛНР

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Украины подозревает двух депутатов Госдумы РФ в "финансировании терроризма", поскольку, по данным ведомства, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлены сообщения о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного частью 3 статью 258-5 УК Украины (финансирование терроризма)", — говорится в сообщении. При этом ведомство не сообщает фамилии депутатов.

По версии Генпрокуратуры Украины, эти депутаты в марте-июне 2014 года в Москве в присутствии СМИ якобы призывали граждан России собирать средства для ДНР и ЛНР, обеспечили открытие пунктов сбора средств, а также размещение соответствующих объявлений сайтах на ЛДПР. Кроме того, как заявляют в Киеве, депутаты якобы предоставили представителям ДНР помещения в Москве для представительской деятельности.

Следствие также считает, что депутаты Госдумы под руководством лидера ЛДПР Владимира Жириновского на протяжении 2014-2017 годов осуществили поставку ополченцам в Донбассе шести автомобилей российского производства.

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.