Телеканал "Дождь" заявил, что его корреспондента не пустили на Украину

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "Дождь" заявил, что его корреспондента Алексея Коростелева не пустили на Украину, куда он ехал для участия в тренинге по журналистским расследованиям, об этом говорится на сайте телеканала в понедельник.

"Пограничная служба Украины отказала корреспонденту "Дождя" Алексею Коростелеву в пересечении границы. Соответствующий документ ему предъявили в киевском аэропорту "Борисполь", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation) и который пройдет в Киеве со 2 по 6 июля.

"При прохождении паспортного контроля в "Борисполе" утром 2 июля ему сказали о необходимости пройти собеседование. После разговора у журналиста забрали паспорт. Спустя четыре часа сотрудник погранслужбы передал Коростелеву документ об отказе в пересечении границы. В нем говорится, что корреспондент не подтвердил цель поездки в страну, а также наличие достаточного количества денег — из расчета 50 долларов на каждый день нахождения в стране", — сообщает телеканал.

В документе также сказано, что у Коростелева нет приглашения от организаторов тренинга. В то же время, корреспондент сообщил, что приглашение у него есть, а все расходы, связанные с мероприятием, взяли на себя организаторы, поясняет "Дождь". По его данным, за последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию. "В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и в Крыму он не был (в пересечении украинской границы отказывают из-за посещения этих территорий)", — уточняет телеканал.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В конце июня посольство России на Украине сообщило, что украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.