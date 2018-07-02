Израильские военные застрелили проникшего из Газы палестинца

Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл — РИА Новости. Израильские военные застрелили одного из палестинцев, которые проникли в страну из сектора Газа и попытались поджечь армейский пост, сообщила пресс-служба армии.

Военные говорят, что нарушителей границы было четверо, один из которых был убит, один ранен и отправлен лечиться, третий задержан и передан спецслужбам.

"Военнослужащие открыли огонь по четырем террористам, которые пересекли забор безопасности, проникли в Израиль из южной части сектора Газа и попытались поджечь пустовавший армейский пост", — сказано в пресс-релизе.

С израильской стороны пострадавших нет, при этом, по словам военных, они слышали несколько выстрелов в своем направлении.