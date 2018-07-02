Власти Мальты не пустили судно немецкой НПО для поиска мигрантов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Мальты не дали разрешение судну немецкой неправительственной организации Sea Watch, занимающемуся спасением мигрантов, покинуть порт для проведения поисково-спасательных операций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте НПО.

"Sea Watch сегодня узнала, что ее судно Sea Watch 3 задерживают в Мальте без каких-либо юридических оснований от властей. Учитывая то, что судно не зарегистрировано в реестре спортивных судов, как в случае Lifeline и Seefuchs, а значится … как морское судно Нидерландов, отсутствие разрешения отплыть из Мальты, по-видимому, не вопрос регистрации, а политическая кампания", — говорится в заявлении НПО.

В организации напомнили, что за последние несколько дней в Средиземном море более 100 человек утонули, 63 пропали без вести. Группа призвала правительство Мальты немедленно прекратить задерживать спасателей.

Ранее в порт Ла-Валетты зашло судно Lifeline с более чем 230 мигрантами на борту. Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с

властями. Мальта открыла расследование в отношении экипажа судна, который пренебрег предупреждением итальянских властей, требовавших, чтобы мигрантов подобрала береговая охрана Ливии. Кроме того, в прокуратуре страны заявили, что судно не было должным образом зарегистрировано.

Правительство Мальты предупредило, что пока вопросы с судном Lifeline не прояснятся, страна не будет пускать в свои порты суда неправительственных организаций с мигрантами на борту.