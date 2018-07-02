Делегация из Латвии прошла партизанскими тропами Брянщины

РИГА, 2 июл — РИА Новости. В минувшие выходные прошел фестиваль "Партизанскими тропами Брянщины", в котором приняла участие молодежь из России и других государств, где во время Великой Отечественной войны действовали партизанское движение и подполье. Одной из таких стран была Латвия, от которой также приехали несколько человек, сообщает Sputnik Латвия.

В России День партизан и подпольщиков торжественно отмечается 29 июня. Именно в этот день 77 лет назад начали создаваться партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками, внесшие неоспоримый вклад в Победу над фашизмом. Партизанское движение на оккупированных территориях России, Белоруссии, Украины и стран Балтии вписало яркую страницу в историю борьбы с фашистскими захватчиками.

Брянские леса были одним из крупнейших районов партизанского движения, в которых сражалось более 60 тысяч партизан. Поэтому именно в Брянской области и было решено провести Международный патриотический фестиваль "Партизанскими тропами Брянщины".

За мирное небо

Открылся фестиваль торжественным митингом "Пусть живет партизанское братство!" на площади Партизан в Брянске. Руководители региона и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню. В своей речи губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул вклад партизан в разгроме врага и выразил им за это глубокое почтение.

"Непроходимые брянские леса и песня "Шумел сурово Брянский лес" стали символами партизанского движения. Мы гордимся своим партизанским краем и безмерно благодарны поколению победителей за то, что они подарили нам право жить и трудиться под мирным небом", — отметил Богомаз.

"Я помню"

После окончания митинга участники отправились на мемориальный комплекс "Партизанская поляна", где состоялась патриотическая акция "По праву памяти живой". У входа на территорию гостей встретил партизанский отряд, который потребовал сказать пароль. "Я помню", — ответили ребята и получили партизанские ленты. Каждый из них прикрепил ее на грудь, тем самым символично приобщив себя к большому партизанскому братству.

Члены фестиваля возложили цветы к Вечному огню и хором спели песню "Шумел сурово Брянский лес" — это не просто героическая композиция о партизанском подвиге, а гимн Брянской области.

Молодые люди посмотрели реконструкцию боя партизан с солдатами немецкой армии, посетили музей истории партизанского движения, поучаствовали в квест-играх, где смогли оказать медицинскую помощь "раненым бойцам", а после пообедали традиционным солдатским блюдом — гречневой кашей.

В завершение мероприятия участники фестиваля отправились к мемориальному комплексу "Хацунь" — месту ужасной трагедии, когда гитлеровцы в 1941 году сожгли всех жителей одноименной деревни.

Помнить историю

Портал Sputnik Латвия не упустил случая пообщаться с представителями латвийской молодежи, чтобы узнать их впечатления по поводу фестиваля.

"Я считаю, что такие мероприятия по праву должны организовываться, чтобы люди помнили нашу совместную историю и рассказывали ее будущему поколению", — заявила участница Дней русской культуры Анна Астафьева.

Похожего мнения придерживался и член Молодежного волонтерского движения "Альянс" Павел Максимкин.

"На мой взгляд, мероприятия подобного рода предоставляют прекрасную возможность ознакомиться с историческим наследием России. Здравый смысл подсказывает, что прежде, чем сформировать собственное мнение о событиях, которые происходили в период Второй мировой войны, необходимо заручиться информацией из первоисточника, а не довольствоваться лишь интерпретацией. Где, как не в России, черпать эти знания?" — указал Павел.

О том, как важно знать историю, рассказала и студентка Анна Пушкина.

"Нельзя забывать, что именно благодаря огромному подвигу наших дедов и прадедов — победе над фашизмом — мы сейчас живем под мирным небом, не зная войны, страха и голода. Фестиваль позволил с головой окунуться в историю оккупированной Брянской области, прочувствовать боль и горечь утрат, которые война принесла миллионам людей", — сказала она.

Цена свободы…

Член общества "9мая.lv" Анна Соловьева отметила, как важно, чтобы в таких мероприятиях участвовала молодежь.

Анна рассказала, что на нее больше всего произвели впечатления реалистичные постановки партизанских боев и Мемориальный комплекс "Хацунь".

"Посещение "Хацуни" дало наглядное представление о жестокости фашизма, о страхе, который испытывали мирные жители, и о том, как важно было во время Великой Отечественной войны держаться вместе русскому народу," — заявила девушка.

Студент Богдан Жуковский особо отметил героизм партизан в борьбе за свободу.

"Такие мероприятия заставляют отвлечься от повседневной суеты и задуматься над огромной ценой такой, казалось бы, первостепенной вещи, как свобода, а также о людях, заплативших эту цену ради светлого будущего их потомков", — резюмировал он.

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