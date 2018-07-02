Курц выступил против подачи заявок на убежища с "платформ для высадки"

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото

ВЕНА, 2 июл – РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник выступил против возможности подавать заявление на получение убежища в Европе на так называемых "платформах для высадки" мигрантов.

"Если мы действительно позволим подавать там заявления (на получение убежища), то создадим безумный фактор притяжения", — сказал Курц в эфире радиостанции Ö1 , добавив, что "вопрос в том, обладают ли все 60 миллионов человек, что спасаются бегством по всему миру, автоматически правом просить убежища в Европе".

По его мнению, разумнее сначала вывезти людей из кризисных регионов, чем подталкивать их совершать опасную переправу через Средиземное море.

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.