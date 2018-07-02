Полиция установила, что рэпер Smoke Dawg был среди погибших в перестрелке

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Полиция Канады установила, что рэпер Smoke Dawg был среди погибших в перестрелке в Торонто в воскресенье, сообщает телеканал Global News.

Ранее канадский телеканал CP24 сообщил, что в субботу около 20.00 по местному времени (3.00 мск, воскресенье) в Торонто произошла перестрелка. Три человека получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу, позднее один из пострадавших скончался. Подозреваемые скрылись с места преступления.

По данным телеканала, в перестрелке также погиб 28-летний мужчина.

Телеканал сообщает, что молодые люди стали жертвами конфликта между местными бандами.

Родившийся в Торонто 21-летний рэпер Smoke Dawg (настоящее имя Джаванте Смарт) входил в группу Halal Gang, включающую в себя четверых рэперов. После перестрелки друзья, музыканты и фанаты опубликовали в соцсетях свои соболезнования в связи с гибелью Smoke Dawg.