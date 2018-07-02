Пучдемон попросил предоставить ему привилегии как экс-главе женералитета

МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, в отношении которого Верховный суд выдвинул обвинения в организации восстания, обратился с просьбой к нынешним каталонским властям предоставить ему привилегии, которые полагаются бывшему руководителю правительства автономного сообщества, сообщает каталонская радиостанция Rac1.

В частности, по данным радиостанции, Пучдемон просит правительство во гласе с Кимом Торрой выделить из бюджета средства на оплату офиса и найм трех сотрудников, машину, шофера и охрану. При этом бывший глава женералитета не попросил предоставить ему ежемесячное пособие, которое выплачивается бывшим главам правительства автономного сообщества, поскольку он получает зарплату как депутат парламента и не может претендовать на вторую зарплату. По закону бывшим председателям правительства Каталонии выплачивается ежемесячно 80% их прежней зарплаты.

Женералитет в настоящее время рассматривает эту просьбу, пока Пучдемон в Германии дожидается решения немецкого суда о его экстрадиции в Испанию.

В конце октября прошлого года испанское правительство ввело прямое правление в Каталонии и отстранило от должности Пучдемона и все его правительство в связи с проведением незаконного референдума 1 октября и последующим провозглашением независимости каталонским парламентом. В ноябре 2017 года занимавший в то время должность министра финансов Кристобаль Монторо спросил Пучдемона, хочет ли он пользоваться привилегиями как бывший руководитель правительства автономного сообщества, однако Пучдемон отказался, заявив, что не признает применение 155 статьи конституции испанским правительством и считает себя законным главой женералитета.