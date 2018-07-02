ЕК представит предложения по пограничной полиции Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия в целях борьбы с притоком нелегальных мигрантов в страны Евросоюза представит законодательное предложение о преобразовании Европейской службы пограничной и береговой охраны (ЕСПБО) в службу пограничной полиции, сообщил в понедельник официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.

"Еврокомиссия быстро представит законодательные предложения по трансформации Европейской службы пограничной и береговой охраны в подлинную пограничную полицию и повышению эффективности возврата на родину нерегулярных мигрантов", — сказал Схинас журналистам, комментируя договоренности по миграционной политике, достигнутые на саммите ЕС 28-29 июня в Брюсселе.

ЕСПБО, заработавшая с октября 2016 года, структурно включает в себя агентство по управлению внешними границами ЕС — Frontex — с расширенными полномочиями, а также национальные структуры стран-членов ЕС, ответственные за пограничный контроль. Основной функцией ЕСПБО является содействие в охране внешних границ ЕС. Первоначально кадровый состав службы был определен в 1,5 тысячи сотрудников. Создание ЕСПБО Еврокомиссия предложила в качестве ответной меры на миграционный кризис в ЕС.