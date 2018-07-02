Депутат Европарламента: "Северный поток-2" в любом случае построят

В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря. Архивное фото

В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря. Архивное фото

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала для RT слова министра иностранных дел страны, потребовавшего остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

По ее словам, газопровод "будет строиться и дальше", несмотря на раскол в Евросоюзе между сторонниками и противниками пророссийского курса.

" О том, что Северный поток не нравится странам Балтии, мы давно знаем, это не секрет. И теперь по какой-то причине было решено озвучить эту позицию ещё раз", — пояснила она.

Тоом отметила, что "это ничего не изменит", газопровод в любом случае построят.

"Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. США выступают против строительства и грозят европейцам санкциями. Однако, как отметили в газете Die Welt, даже санкции Вашингтона не смогут помешать проекту.