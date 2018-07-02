МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы закарпатского города Берегово расследуют убийство молодой женщины из лагеря цыган, сообщает Strana.ua.

В воскресенье, 1 июля в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении вблизи железнодорожного депо девушки в обморочном состоянии с ранами на шее. После нападения ей удалось добраться до ближайшего дома, однако приехавшим медикам спасти ее жизнь не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Пока правоохранительные органы не нашли нашли мотивов преступления, связанных с гендерной, расовой или иной формой дискриминации.

В конце прошлого месяца группа неизвестных в масках напала на лагерь цыган во Львове. Тогда погиб один человек, четверо пострадали.