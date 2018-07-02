Политолог: возможная отмена реформ Обрадором отбросит Мексику назад

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Возможный пересмотр ключевых реформ со стороны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в случае его победы на выборах президента Мексики будет означать большой регресс для страны, заявил РИА Новости известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла.

Согласно предварительным данным Национального избирательного института, по итогам всеобщих выборов в Мексике лидирует Лопес Обрадор. Он набирает 47,05% голосов после обработки 0,88% протоколов с участков. На втором месте идет Рикардо Анайя с 26,83% голосов. Хосе Антонио Мид получает 17,46%, а Хайме Родригес Кальдерон — 5,9%. Все три кандидата уже признали победу Лопеса Обрадора.

"У Лопеса Обрадора очень высокий уровень легитимности, почти половина мексиканцев проголосовало за него. Нужно смотреть, что он будет делать. И будет ли выполнять свои обещания. К примеру, он хотел пересмотреть энергетическую реформу, и это было бы огромным шагом назад. То же самое с отменой реформы образования, что фактически означало бы приватизацию отрасли. Это было бы ужасно", – сказал Агилар.

В то же время он подчеркнул, что предвыборные обещания и реальные действия не всегда означают одно и то же. "Возможно, Лопес Обрадор будет прагматичным политиком, ближайшие месяцы покажут, что он будет делать", – сказал политолог.

К важным проектам, которые Лопес Обрадор обещал пересмотреть, относится и строительство нового аэропорта Мехико. "Аэропорт нужен городу, нельзя этот проект отменять", — сказал Агилар.

Говоря об отношениях с США при Лопесе Обрадоре, Агилар заметил, что в целом для него более важна внутренняя политика, чем внешняя. "Как он будет строить отношения с (президентом) Дональдом Трампом, пока не понятно. Конкретных идей у него, кажется, еще нет", – сказал профессор.