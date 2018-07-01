"Аль-Каида"* взяла ответственность за нападение на G5 Sahel в Мали

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Крыло террористической группировки "Аль-Каида"* взяло ответственность за совершенное в пятницу нападение на штаб группы G5 Sahel в Мали, в результате которого погибли шесть человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство сообщило об этом ссылкой на данные американской компании SITE Intelligence Group.

Ранее местный портал Nord Sud Journal со ссылкой на местных жителей сообщил, что неизвестные атаковали штаб региональных вооруженных сил группы G5 Sahel в Мали. Штаб G5 Sahel подвергся атаке в пятницу после полудня в городе Севарэ. По данным агентства Франс Пресс, шесть человек погибли в результате атаки.

Формат G5 Sahel был создан в 2014 году пятью африканскими государствами — Мавританией, Мали, Буркина-Фасо, Нигером и Чадом — для обсуждения вопросов развития и безопасности в регионе. В мае Европейский союз включил в мандат учебной миссии ООН в Мали консультирование и профессиональную поддержку совместных сил группы G5 Sahel.

* Террористическая организация, запрещена в России