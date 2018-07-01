Болтон рассказал, что Ким Чен Ын назвал его "не таким уж плохим парнем"

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал его "не таким уж плохим".

По словам Болтона, Ким Чен Ын предложил ему сфотографироваться вместе на встрече в Сингапуре и добавил: "Хочу взять (фото) домой и показать моим сторонникам жесткой линии, что вы не такой уж плохой парень".

Болтон, известный на протяжении многих лет как сторонник жесткой линии в отношении КНДР, сопровождал президента США Дональда Трампа на саммите с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.