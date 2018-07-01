США не строят иллюзий по поводу политики КНДР, завил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация Дональда Трампа не строит иллюзий по поводу политики КНДР.

"Никто из тех, кто занимается (КНДР), не глядит на это сквозь розовые очки. Мы хорошо знаем о том, что делали северокорейцы в прошлом", — сказал Болтон в воскресенье в эфире CBS

В интервью Fox News Болтон повторил эту мысль. "Администрация не слишком обременена наивными представлениями на этот счет", — сказал Болтон.

При этом он сказал, что большую часть ядерной программы КНДР можно ликвидировать в течение года, но не уточнил, были ли договоренности на эту тему между президентом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.