США не строят иллюзий по поводу политики КНДР, завил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация Дональда Трампа не строит иллюзий по поводу политики КНДР.
В интервью Fox News Болтон повторил эту мысль. "Администрация не слишком обременена наивными представлениями на этот счет", — сказал Болтон.
При этом он сказал, что большую часть ядерной программы КНДР можно ликвидировать в течение года, но не уточнил, были ли договоренности на эту тему между президентом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.