В Мали неизвестные атаковали французских военных

Французские военные у вертолета на авиабазе малийских ВВС в городе Севаре

Французские военные у вертолета на авиабазе малийских ВВС в городе Севаре

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Неизвестные атаковали французских военнослужащих на севере Мали, есть жертвы и пострадавшие, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, бомба взорвалась близ французско-малийского патруля в городе Гао. За взрывом последовала стрельба. Есть погибшие и пострадавшие.

Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.