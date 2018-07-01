РИМ, 1 июл — РИА Новости. Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези выступил с инициативой направить доход от вводимого в Европе налога с крупных интернет-компаний на помощь африканским странами для борьбы с нелегальной миграцией.

"Международное право предписывает привозить спасённых в море в "безопасные порты", не обязательно в "ближайшие", за исключением чрезвычайных ситуаций", — заявил он в интервью газете La Stampa

Документ по проблемам миграции, одобренный ранее лидерами ЕС по итогам девяти часов переговоров на саммите в Брюсселе, предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание центров контроля мигрантов в Европе.

"Если бы европейские страны добровольно открыли порты по приему, это бы стало переломом для того, чтобы мы лучше управляли непредвиденными обстоятельствами совместными усилиями", — сказал Моаверо. Иначе, добавил министр, Европа в вопросе мигрантов будет "переводить стрелки", ужесточать методы и рассматривать каждую ситуацию с конкретным кораблём по отдельности.

Вместе с тем Моаверо пообещал, что НПО, занимающиеся спасением мигрантов в море, будут находиться под более строгим наблюдением, чтобы "не позволить им волей или неволей стать фактором, привлекающим торговцев людьми".

В этой связи глава МИД Италии предложил направить "доход от учреждаемого европейского интернет-налога, который предназначен для гигантов сети, которые до нынешнего времени могли маневрировать между различными национальными режимами, на финансирование развития африканских стран и замедление потоков беженцев."

"Мы поможем им у них дома — подчеркнул министр. — Нужно увеличить инвестиции в Африку и вести переговоры по соглашению со странами происхождения и транзита — и все это, однако, как Европа, а не отдельные государства".