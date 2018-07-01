ЛНР обвинила ВСУ в размещении вооружения у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Используя условия "хлебного перемирия", украинское командование продолжает нарушать минские соглашения в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в районе населенного пункта Золотое выявлено передвижение двух танков Т-72, а в районе Новоалександровки — огневые позиции двух минометов калибром 120 миллиметров.

"Возможно, данное вооружение будет использовано киевскими карателями для совершения провокационных обстрелов территории республики, обращаемся к Миссии ОБСЕ для их фиксации", — уточнил Марочко.