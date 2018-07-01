Индия поставит на вооружение ракету с ядерными боеголовками, узнали СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл — РИА Новости. Индия в скором времени планирует поставить на вооружение первую партию межконтинентальных баллистических ракет "Агни-5", способных нести ядерные боеголовки массой более тонны, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

Согласно его данным, в ближайшие недели ракета пройдет еще несколько заключительных испытаний, прежде чем будет принята на вооружение элитным Командованием стратегических сил (SFC) страны. Военные эксперты утверждают, что "Агни-5" с дальностью полета более 5 тысяч километров при необходимости сможет поразить крупнейшие города на территории главного геополитического соперника Индии — Китая, включая Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг.

"Это наш стратегический актив, который будет действовать в качестве сдерживающего фактора", — сказал один из собеседников телеканала, отметив, что "Агни-5" являются самой современной ракетой в своей серии, имеющей передовое навигационное оборудование.

Как напоминает NDTV, первое испытание "Агни-5" состоялось 19 апреля 2012 года. С тех пор были проведены еще пять пусков, последний из которых — в начале июня текущего года. Все они прошли успешно.

На сегодняшний день на вооружении Индии состоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.