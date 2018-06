МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Штаб операции Объединенных сил Украины снял на видео артиллерийские учения. Запись опубликована на странице ООС в Facebook.

В ролике под названием "Боги войны" показана работа различных средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационных станций и беспилотного летательного аппарата "Фурия". Кроме того, военные запечатлели на видео запуск снарядов по намеченным целям.

"В соответствии с решением командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева и с целью повышения эффективности поражения сил противника созданы разведывательно-огневые контуры", — говорится в описании к ролику.

Украинские военные не раз выкладывали в Сеть хвалебные посты о себе, сопровождая их видезаписями с учений. Так, в начале года харьковская 93-я отдельная гвардейская механизированная бригада показала ночные артиллерийские стрельбы, назвав их "величественным зрелищем". Причем в качестве музыкального сопровождения украинские военные выбрали песню We Are The Champions британской рок-группы Queen.

Маневры украинских военнослужащих порой сопровождаются скандалами. Так, в конце декабря ВСУ обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО, вызвав шквал критики со стороны экологов. Кроме того, в ноябре силовики нарушили запрет на проведение учений у линии соприкосновения в Донбассе и устроили стрельбы в районе Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град".